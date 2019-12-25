TMMOB ve İstanbul Gönüllüleri Kanal İstanbul’a itiraz etmenin yolunu gösterdi

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, yurttaşların Kanal İstanbul projesine ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebilmeleri için bir dilekçe yönergesi hazırladı. İstanbul Gönüllüleri de itiraz sürecine dair açıklama yayımladı.

Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ve pazartesi günü askıya çıkarılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, yasal olarak 10 gün boyunca halkın görüş ve önerilerine açık. Bu, bu süre zarfında itiraz edilebileceği anlamına geliyor.

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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun konu hakkındaki mesajı ise şöyle;

“Sevgili İstanbul halkı,

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır. Projeye ilişkin görüş ve itirazlarınızı 2 Ocak 2020 tarihine kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile iletebilirsiniz.”

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TMMOB ayrıca taslak dilekçe metnini de paylaştı.

‘İstanbul Gönüllüleri’ de Kanal İstanbul projesine itiraz süreciyle ilgili halktan gelen sorulara yanıt veren bir metin paylaştı.