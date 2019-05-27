TMMOB: Türkiye 16 yılda tarım alanının yüzde 8,3’ünü kaybetti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye’nin tarım alanının 3 milyon 400 bin hektar (yaklaşık 4 milyon 420 bin futbol sahası) küçüldüğünü, son 16 yıldaki kaybın yüzde 8,3’ü bulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, “Çiftçinin her geçen yıl alım gücü geriliyor. Bu da üretim alanlarına yansıyor. Geçimini tarımdan sağlayan insanlar para kazanamadığı ve maliyetler yüksek olduğu için üretimden çekiliyor” dedi.

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Atalık, başta buğday, arpa, nohut, mercimek olmak üzere önemli ürünlerin daralan tarım alanları içindeki paylarını Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aldığı verilerle açıklayarak alınması gereken önlemleri sıraladı.

En fazla kayıp tahılda

Atalık’ın verdiği bilgilere göre;

-En fazla kayıp tahıl, diğer bitkisel ürünler ve sebze dikilen alanlarda. Yaklaşık yüzde 91’ini bu iki bitki oluşturuyor. Buğdaydaki küçülme 2 milyon hektar. Arpadaki küçülme ise 1 milyon hektara ulaşmış vaziyette.

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-2018 yılında Türkiye 5.8 milyon ton buğday ithalatına 1.3 milyar dolar ödedi. Çiftçinin ekmekten vazgeçtiği 2 milyon hektarlık buğday arazisinde tekrar ekim olsa 6 milyon ton gibi ilave bir üretime kavuşulabilir. İthalat karşılandığı gibi 200 bin ton da elimizde buğday kalacak.

-655 bin ton arpa ithal edildi. Ekilmeyen 1 milyon hektarlık arazi arpayla buluşturulsa 2 milyon 600 bin ton civarında arpa elde edilir. 600 bin tonun ithalatı karşıladığını düşünülürse elimizde 2 milyon ton fazladan arpa kalacak.

Verim ve kaliteyi artırmak için tarımsal altyapı eksiklerini tamamlamak gerektiğini vurgulayan Atalık şöyle devam etti: “Arazi toplulaştırma ve sulama gibi altyapı eksikliklerimiz hala var. Bunların en kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Çünkü parçalı arazi yapısı çiftçiye fazladan mazot yaktırıyor. Daha uzun süre o işe vakit ayırmasına neden oluyor. Sulamanın kaliteye çok önemli bir etksi var. Sulama doğrudan verimi artırıyor. Dolayısıyla ülkemizin daha düşük maliyetle üretim yapabilmesi, verimi ve kaliteyi artırabilmesi için bu altyapıları artık tamamlamalıyız.”





