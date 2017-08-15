TMMOB ‘hatırlattı’: Türkiye depreme hazır değil, yedi milyon konut ‘güvensiz’

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesi, 17 Ağustos Gölcük depreminin 18’inci yıldönümü öncesinde yaptığı açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin olası bir depreme hazır olmadığına dikkat çekti.

‘Binlerce İstanbullunun can güvenliği tehlike altında’

İstanbul’da yaklaşık iki milyon konutun henüz depreme güvenli hale getirilmediği belirtilen açıklama şöyle devam etti: “İstanbul depreminin ne zaman olacağı belli olmadığı için, kamu kurumlarına ait binaların 2021 yılına kadar güvenli hale getirileceği, özel konutların güvenli hale getirilmesi için ise 20 yıl gerektiğine dair resmi açıklamaların önemi bulunmaktadır. En iyimser tahminde bile binlerce İstanbullunun can güvenliği tehlike altındadır.”

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Deprem toplanma alanlarının yapılaşmaya açıldığı, bazı güzergahlarınsa otoparka dönüştürüldüğü vurgulanan TMMOB’un açıklamasında yerel yönetimler ‘insan hayatını değil, rantı önemsemekle’ suçlandı.

‘Yedi milyon yapı güvenli olmaktan uzak’

Bütün bir hayatın, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğine göre düzenlenmesi gerektiği savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde 20 milyon yapı bulunmaktadır. Yapı stokunun yarısına yakını, 7 milyonu güvenli olmaktan uzaktır. Olası bir İstanbul depreminde, 18 milyonluk bir kent, 20 hektarlık alana sığdırılmaya çalışılacak ve bunun ismi de, ‘afete hazırlık’ olacak. 18 milyonluk kent kaderine razı halde depremi beklemektedir.”