TMMOB analizi: Faiz indirimleri zorlama önlem

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından her ay iktisatçı Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırlanan sanayi raporunda “Yatırımlar çakıldı, kredi talebi düşük” değerlendirmesi yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Sanayinin sorunlarının ele alındığı bültenin 52’inci sayısında yatırımlardaki sert düşüşe ve bunun yol açtığı işsizlik sorununa vurgu yapıldı.

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TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve IMF verileri kullanılarak hazırlanan analizde inşaat yatırımlarında yüzde 29’u bulan düşüşün yanı sıra, sanayi yatırımlarında yüzde 17’yi bulan sert düşüşte ekonomideki güvensizliğin ve istikrarsızlığın önemine dikkat çekildi.

Raporda Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin zorlama bir önlem olduğu, faiz indiriminin özel-yabancı bankaları kredi hacmini artırmaya ikna edemediği belirtildi ve “Hazine’nin artan açıklarına ve açıkların Merkez Bankası kaynakları ile kamuflajının sonuna gelindi” ifadeleri kullanıldı.

Analizde vurgu yapılan diğer noktalar ise şunlar:

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GSYH ikinci çeyrekte 2018’in ikinci çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı. Ekonomiyi dibe çekmede yatırımların dramatik ölçüde düşmesi önemli bir etken oldu. Türkiye’de hem kamu hem özel sektör yatırımları 12 aydır sert bir biçimde düşüyor. Bunun özellikle işsizlik-istihdam üstünde ağır yansımaları var.

Türkiye, 2018 eylül ayından bu yana küçülme sürecinde bulunuyor. Bunun en az bir çeyrek daha sürerek 12 ayı bulması muhtemel. Öncü göstergelerden hareketle, üçüncü çeyrek, yani Temmuz-Eylül 2019 döneminde de ekonominin küçülmekte olduğu tahmin ediliyor.

Yatırımlarda 10 yılın en hızlı daralma yaşanan çeyreği