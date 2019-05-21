TMMOB: Akkuyu’daki nükleer santralin zemininde çatlak var; üstünü kapatmayın

Akkuyu’daki nükleer santral inşaatının emelinde iki kez çatlama meydana geldiği iddiasının Rus şirket tarafından yalanlanmasına karşın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ısrarlı: “Üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz”.

Fotoğraf: Greenpeace

Mersin’de yapımı devam eden santralin 1200 MW gücündeki birinci reaktörünün temel yapısı betonunda iki kez çatlama meydana geldiği inşaatı denetlemekle yükümlü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından tespit edilmiş, ancak yüklenici şirket ROSATOM iddiayı yalanlamıştı.

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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “Kamu güvenliği açısından çok önemli bir tesis. Bir kaza olması durumunda telafisi olanaksız büyük felaketlere neden olacağı bilinen bir gerçek. Temel çatlağı gibi ileride büyük yıkımlara neden olabilecek teknik hataların yapılmış olması kabul edilemez. Çatlaklar TAEK tarafından tespit edildi, dolayısıyla yürütücü şirketin yalanlaması bir anlam ifade etmez. Bir felakete neden olunmaması için yapım çalışmalarının durdurulması gerek.”



