Diken

Yaramazlara biraz batar!

TMMOB: Akkuyu’daki nükleer santralin zemininde çatlak var; üstünü kapatmayın

Akkuyu’daki nükleer santral inşaatının emelinde iki kez çatlama meydana geldiği iddiasının Rus şirket tarafından yalanlanmasına karşın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ısrarlı: “Üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz”.

Fotoğraf: Greenpeace

Mersin’de yapımı devam eden santralin 1200 MW gücündeki birinci reaktörünün temel yapısı betonunda iki kez çatlama meydana geldiği inşaatı denetlemekle yükümlü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından tespit edilmiş, ancak yüklenici şirket ROSATOM iddiayı yalanlamıştı.

Reklam

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “Kamu güvenliği açısından çok önemli bir tesis. Bir kaza olması durumunda telafisi olanaksız büyük felaketlere neden olacağı bilinen bir gerçek. Temel çatlağı gibi ileride büyük yıkımlara neden olabilecek teknik hataların yapılmış olması kabul edilemez. Çatlaklar TAEK tarafından tespit edildi, dolayısıyla yürütücü şirketin yalanlaması bir anlam ifade etmez. Bir felakete neden olunmaması için yapım çalışmalarının durdurulması gerek.”

Liman ve terminal de kurabilecek: Akkuyu A.Ş. faaliyet alanını genişletiyor

İYİ Parti’nin iddiası: Nükleer santral AKP sonrası iptal edileceği için yapılamayacak

Akkuyu uyarıları: Enerji üç kat pahalıya gelecek, 120 ton radyoaktif atık bırakacak

Akkuyu’da yeni aşama: Birinci ünite için inşaat lisansı verildi

‘Rapor eksikmiş’ ama projeye devam: Akkuyu NGS davaları reddedildi

2023 hedefi tehlikede mi: Akkuyu nükleer projesinden Kolin ve Kalyon çekildi

‘Ateşleme’ 2023’te: Akkuyu ‘uygulama aşamasına geçiş’ törenine hazırlanıyor

‘Erdoğan gölgesi’nde Akkuyu duruşması: Savcı davanın reddini istedi

Erdoğan açıkladı: Akkuyu santralinde ay sonuna kadar temel atılacak

Akkuyu takvimi: ‘Beton dökme’ ve temel atma 2018’de, ‘ateşleme’ 2023’te

Rosatom başkanı: Akkuyu için 2023 iddialı bir hedef

Putin açıkladı: Akkuyu’da nükleer reaktör 2023’te ‘ateşlenecek’

‘Mega projelerin gözdesi’ Cengiz-Kolin-Kalyon, Akkuyu’ya ortak olacak

‘Yıkım projesi’: Akkuyu nükleer santraline 49 yıl süreli üretim lisansı verildi

Akkuyu nükleer santrali için bilirkişi raporu: Foklar bölgeyi terk eder, yine de yapalım

Akkuyu’da plan tamam, mücadeleye devam: Son sözü halk söyleyecek

‘Yıkım projesi’: Akkuyu nükleer santralinin yer aldığı plana AKP ve MHP oylarıyla onay

‘Varlık Fonu’nda doğa tahribatı: Akkuyu ve Cerattepe davaları sonuçsuz kalacak


SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: TRT, iktidarın militanı haline getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 169 çalışanını tasifye eden TRT’yi eleştirdi. TRT’nin doğru haber verme görevini yitirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘kurumun siyasal iktidarın militanı haline getirildiğini’ ve ‘havuz medyasına ayrıcalık’ yaptığını savundu.

Şule Çet davasında rapor: İntiharı gösteren bir bulgu yok

Ankara’da bir plazada cinsel saldırıya uğrayıp 20’nci kattan atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in intihar ettiği yönündeki iddia daha da zayıfladı. Adli tıp raporunda intihar bulgusuna rastlanmadığı belirtilerek “Çet’in boynunda kırık var. Bu, canlıyken saldırıda meydana gelmiş de olabilir” dendi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...