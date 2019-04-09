TMMOB: Akaryakıt zamları freni boşalmış kamyon gibi

Mazot ve benzine art arda yapılan zamlar sonucunda ‘Ankara’da benzinin 6.96 liraya mazot da 6.41 liraya’ satıldığı, ‘Anadolu’da benzinin litre fiyatının 7 lirayı geçtiği’ bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklamasında hükümetin ‘küresel sermayenin zorlaması karşısında bağımsız bir enerji politikası oluşturamadığına’ dikkat çekildi. Ülkedeki akaryakıt fiyatlarının dünya ortalamasının yaklaşık iki katına ulaştığı ve ‘185 ülke arasından akaryakıtın en pahalı olduğu ülkenin Türkiye’ olduğu belirtildi.



Açıklamada, zamlar için dolar kurundaki artışı gerekçe gösteren hükümetin, bu yaklaşımla aslında ‘enerjinin yönetilemediğini ve toplum yararını gözetecek şekilde bir enerji planlaması yapılamadığını gizlemeye’ çalıştığı belirtildi. Buna karşın, “Akaryakıt tüketiminden elde edilen yıllık 90 milyar TL civarındaki vergi geliri dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarının hangi gerekçeyle sürekli zamlandığı gerçeği daha iyi anlaşılacaktır” ifadesine yer verildi.

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Ayrıca ‘ham petrolün varil fiyatında 2014 yılından sonra yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş’ görülmesine rağmen Türkiye’de 2014’ten bu yana ‘akaryakıta yaklaşık yüzde 47 oranında zam yapıldığı’ bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin, imzalanan Paris Anlaşması kapsamında yarattığı ihlaller ve çevre problemlerine de dikkat çekilen açıklamada, ‘Türkiye’nin 23 milyona yaklaşan araç sayısı ve yıllık 40 milyon m3 civarındaki akaryakıt tüketimi sonucu hem CO2 salınımına hem de küresel ısınmaya olumsuz katkıda bulunduğuna’ dikkat çekildi.

TMMOB’nin basın açıklamasında olumsuz gidişi durdurabilmek için öncelikle ‘dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten enerji tercihlerinden uzak durulması, akaryakıttaki fahiş KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi, toplu ulaşım politikalarının benimsenmesi ve akaryakıtın kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can simidi olmaktan çıkarılması’ gerektiği belirtildi.