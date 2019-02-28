TMMOB: 40 metre ilerde cami varken neden parka cami yapılıyor?

Diyarbakır’ın en yeşil alanlarından Park Orman’a cami yapılacağı iddiası tartışmaya neden oldu. TMMOB İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun, projeyi ‘din istismarı’ ve ‘rant’ olarak yorumladı.

Fotoğraf: diyarbakir.bel.tr

Sputnik’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre TMMOB Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı üst bölgesinde bulunan 2 bin 946 dönüm kent ormanının konut rezerv alanına dönüştürüleceği ve Park Orman’a cami yapılacağı iddialarını gündeme taşıdı.

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40 metre ilerde cami varken…

Son iki yılda Kayapınar bölgesinde 17 adet yeşil alan ve sosyal tesis olarak belirlenen parsellerin kayyımlı belediyelerce ‘dini tesis‘ alanına dönüştürüldüğünü söyleyen Hatun, bu parsellerin 300-400 metre ilerisinde camiler bulunduğunu belirtti.

Park Orman’ın 40 metre ilerisinde zaten cami olduğunu kaydeden Hatun, “Buna rağmen kim niye ne için parkın içinde cami yapar” diye sordu.

Projenin ‘din istismarı‘ olduğunu savunan TMMOB yöneticisi, “Ormanın içine yani yeşil alandaki ağaçları ve çimleri sökerek cami yapmanın bilimle, akılla, vicdanla, ahlakla bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır” diye konuştu.

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‘Amaç rant ve peşkeş’

Hatun, kentte yüzlerce boş, kullanılmayan konut varken yeşil alanı konut rezerv alanına çevirmenin kötü niyetli bir hareket olduğunu, projenin ‘rant amaçlı peşkeş‘ amacı taşıdığını öne sürdü.

Hatun, hukuki sürecin başlatıldığını da sözlerine ekledi.