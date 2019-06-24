TL’ye İmamoğlu dopingi: Dolar yüzde 1.5 düştü

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimleri gündemiyle güne başlayan piyasalarda Türk Lirası ABD doları karşısında cuma gününe göre yüzde 1.5’e yakın değer kazandı. Borsada da yükseliş bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin 25 yıl aradan sonra rakibinin karşısında ilk kez düşük oy aldığı 31 Mart İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarının ardından resmi geçici sonuçlara göre ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu 806 binin üzerinde oy farkı ile önde tamamladı ve önceki seçime göre oyunu dokuz puan civarında artırdı.

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Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sinyali ardından 5.73’lü seviyelere kadar gevşeyen dolar/TL sonrasında ise yönünü yukarı çevirerek cuma günü 5.8140 seviyesinden kapanmıştı.

Seçime yönelik belirsizliklerin etkisiyle lira cuma günü gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olmuştu.

Dolar bu sabah piyasaların açıldığı dakikalarda 5.72 liraya kadar düştü.