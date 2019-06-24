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Yaramazlara biraz batar!

TL’ye İmamoğlu dopingi: Dolar yüzde 1.5 düştü

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimleri gündemiyle güne başlayan piyasalarda Türk Lirası ABD doları karşısında cuma gününe göre yüzde 1.5’e yakın değer kazandı. Borsada da yükseliş bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin 25 yıl aradan sonra rakibinin karşısında ilk kez düşük oy aldığı 31 Mart İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarının ardından resmi geçici sonuçlara göre ‘millet ittifakı’ adayı Ekrem İmamoğlu 806 binin üzerinde oy farkı ile önde tamamladı ve önceki seçime göre oyunu dokuz puan civarında artırdı.

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Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sinyali ardından 5.73’lü seviyelere kadar gevşeyen dolar/TL sonrasında ise yönünü yukarı çevirerek cuma günü 5.8140 seviyesinden kapanmıştı.

Seçime yönelik belirsizliklerin etkisiyle lira cuma günü gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olmuştu.

Dolar bu sabah piyasaların açıldığı dakikalarda 5.72 liraya kadar düştü.

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Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

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Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.

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Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta AKP’li adayların kazandığı 13, MHP’li adayın kazandığı bir ilçede, bu iki partinin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’dan fazla oy aldı.

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