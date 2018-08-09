TL’nin değer kaybı sonrası Fitch: Türkiye bunu durdurmalı

ABD Doları’nın TL karşısında değer kazanmasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin parasındaki sert değer kaybını durdurması gerektiğini bildirdi.

Reuters’a konuşan Fitch’in kıdemli analisti Paul Gamble, gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.

Reklam

Türkiye’nin notunu 13 Temmuz’da BB’ye indirme kararının ardından piyasa algısının daha da bozulduğunu dile getiren Gamble, yetkililerin son bir ayda ise neredeyse yüzde 10 değer kaybeden TL’deki düşüşü durdurmak için ne yapacaklarını izlediklerini, sert değer kaybının durdurulması gerektiğini kaydetti.

“Temel baskı unsuru zayıf para birimi” diyen analist, bu baskıyı kısa vadede hafifletecek unsurların Merkez Bankası’nın atacağı adımlar ve ABD’yle ilişkilerde iyileşme olduğunu dile getirdi.

Reklam

Gamble, sözlerini şöyle sürdürdü: “Durumun nasıl geliştiğini izliyoruz. Takvime alınan bir sonraki değerlendirme aralık ayında. O zamana kadar çok şey değişebilir. Son değerlendirmemizde bahsettiğimiz kredi notunun negatif hassasiyetleri arasında şu an en öne çıkanı sermaye girişlerinde ani bir duruş veya ekonomide sert iniş… Özellikle de şirketlerin ve bankacılık sektöründeki stresleri artırması.”

ABD’yle rahip Andrew Brunson’ın en hapsi konusunda anlaşmazlık ve ardından Türkiye’ye yaptırımların uygulanması, dolarda son birkaç gündür ciddi bir değer artışına yol açmıştı.