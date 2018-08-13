TL’deki kayıp sürüyor: 7.23’ü gören doları Ankara’nın açıklamaları kısmen frenledi

Türk Lirası’nda geçen hafta hızlanan değer kaybı, gece açılan uluslararası piyasalarda devam etti.
Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi. Cumaya göre yüzde 12.5’lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, Cumhurbaşkanlığı’nın mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz swap işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti. Açıklamaların ardından kurlar bir miktar geriledi.
Sabah saatlerinde dolar geçen haftaya göre yüzde 6’nın üzerinde artışla 6.80 liranın üzerinde gece boyu yatay seyire girdi. Avro ise 7.80 civarı işlem görmeye başladı.
Merkez Bankası’nın bankalara ihtiyaç duyulan oranda para akışı sağlayacağını açıklamasını içeren önlemler paketini duyurmasının ardından ise dolar 6.60, avro 7.50’nin altına geriledi.
Ancak ilerleyen dakikalarda yukarı doğru doğru hareket tekrar başladı ve dolar 6.90, avro 7.90’a doğru yükseldi.
Anlık iniş çıkışların çok sert olması nedeniyle fiyatın istikrar kazandığı noktayı ifade etmek günün ilk saatleri itibarıyla oldukça güçtü.
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