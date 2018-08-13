TL’deki kayıp sürüyor: 7.23’ü gören doları Ankara’nın açıklamaları kısmen frenledi

Cumhurbaşkanlığı basın ofisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dövizdeki hareketlilikle ilgili bugünkü ifadelerini, “Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı ‘Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım’ şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor” diye açıkladı.