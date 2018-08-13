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Yaramazlara biraz batar!

TL’deki düşüş sürüyor: 7.23’ü gören doları Ankara’dan gelen açıklama frenledi

Türk Lirası’nda geçen hafta hızlanan değer kaybı, gece açılan uluslararası piyasalarda devam etti.

Fotoğraf: Reuters

Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi. Cumaya göre yüzde 12.5’lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, Cumhurbaşkanlığı’nın mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz swap işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.  Açıklamaların ardından kurlar bir miktar geriledi.

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Sabah saatlerinde dolar geçen haftaya göre yüzde 6’nın üzerinde artışla 6.80 liranın üzerinde yatay seyire girdi. Avro ise  7.80 civarı işlem görüyor.

BDDK’dan swap, spot ve vadeli döviz işlemlerine sınırlama

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