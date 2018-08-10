TL’de rekor değer kaybı sonrası Kılıçdaroğlu: Liyakatsizliğin sonucu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki rekor değer kaybını ‘Türkiye’yi yönetenlerin basiretsizliği’ne bağladı.

Son günlerde TL karşısında değer kazanan dolar, bugün dalgalı bir seyirle 6,5 lira seviyelerine çıkmıştı.

Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur…” diye yazdı.

Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… pic.twitter.com/NkZsoPtoKL

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 10, 2018