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Yaramazlara biraz batar!

TL’de rekor değer kaybı sonrası Kılıçdaroğlu: Liyakatsizliğin sonucu

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki rekor değer kaybını ‘Türkiye’yi yönetenlerin basiretsizliği’ne bağladı.

Fotoğraf: Reuters

Son günlerde TL karşısında değer kazanan dolar, bugün dalgalı bir seyirle 6,5 lira seviyelerine çıkmıştı.

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Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur…” diye yazdı.

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