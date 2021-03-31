TL’de negatif ayrışma sürüyor

Merkez Bankası (MB) başkanının değiştirilmesi ve para politikasının kredibilite kaybına uğramasının ardından benzer para birimlerinden negatif ayrışan TL güne dolar karşısında 8.3350 seviyesinden başlarken, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş gelişmekte olan ülke varlıklarında baskı yaratıyor.

Fotoğraf: Reuters

MB başkanının görevden alınmasına ilk tepki olarak 22 Mart’ta 8.4850’ye yükseldikten sonra 8’in altına inen dolar/TL, dün hızlanan satışlarla tekrar 8.43’e kadar çıktı.

Reklam

Haftalık bazda yüzde 4.8 ile benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en sert değer kaybını yaşayan TL, saat 08:50 itibariyle dolar karşısında 8.3390 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL 9.7253/9.7775, sepet bazında TL 9.0154/9.0635 düzeyindeydi.

Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası uygulayan ve faizleri yükselten Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından, Türkiye’de ekonomi politikalarına olan güven kaybıyla kur ve faizler sert yükselirken, borsa da değer kaybetmişti.

MB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamalarında politika faizi olarak bir haftalık repo faizini kullanmaya devam edeceğini, olağanüstü toplantıyla ani bir indirim kararı almayacağını açıklarken nisandaki toplantıya faiz indirimi önyargısı ile yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Reklam

Kavcıoğlu dünkü kısa konuşmasında da enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşacağını ifade etti.

‘Her şeyi söyledi’

Bir portföy yöneticisi şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni MB başkanı söylemesi gereken her şeyi aslında söyledi. Buna rağmen artık eylemlerin görülmesi gerekiyor ve bir sonraki PPK’ya 15 gün var. Yurt dışında ise ABD faizleri yükselişine inişli çıkışlı da olsa ara vermeden devam ediyor, bunun baskısını yaşıyoruz.”

Kurdaki artışla beraber uzmanların enflasyon tahminleri de yükselmeye başladı. Goldman Sachs, dün yayınladığı raporda şubat ayında yüzde 15.6 ile 2019 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıkan enflasyonun, nisanda yüzde 18’e yükseleceği ve potansiyel faiz indirimlerini geciktireceği tahmininde bulundu.

Enflasyon verisi pazartesi günü 10:00’da yayınlanacak.

Ağbal döneminde 540 baz puanın üzerindeki seviyeden 300’ün altına kadar gerileyen Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri dün 17 baz puan artışla 481 baz puandan kapandı.

Bugün izlenecek veriler arasında 10:00’da yayımlanacak olan şubat ayı dış ticaret ve mart ayı ekonomik güven endeksi bulunuyor.

ABD getirileri yükseliyor

ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolayısıyla getirisi yükselen dolardaki değer artışı, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmayı sürdürdü.

TL bir haftalık dönemde yüzde 4.8 ile benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. TL’nin merkez bankası başkanının değiştiği 20 Mart’tan bu yana kaydettiği değer kaybı ise yüzde 15’in üzerinde.

ABD Hazinesi’nin 10 yıl vadeli gösterge tahvilinin getirisi dünkü yüzde 1.708 seviyesinden yüzde 1.742’e çıktı. Bugün sona eren ilk çeyrekte getiriler 83 baz puan ile 10 yılın en sert artışını kaydetti.

Dolar da buna paralel olarak beş ayın zirvesine yükseldi. Mart ayına 90 seviyesinden başlayan dolar endeksi 93.435’e yükselerek beş yıldan uzun bir sürenin en sert aylık kazanımını kaydetti. Dolardaki ve ABD piyasa faizlerindeki değer artışı da yatırımcıların riskli varlık sınıflarından çekilmesine yol açıyor.