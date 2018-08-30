TL’de dört günde 70 kuruş değer kaybı: ABD Doları 6.80’in üstünü gördü

ABD Doları, Türk Lirası karşısında hafta başından bu yana yaklaşık 70 kuruş değer kazandı.

Dolar/TL, Türkiye-ABD ilişkilerinin gerilmesi ve karşılıklı yaptırımların ardından 7.23’ü görmüş, daha sonra alınan bazı önlemlerle 6 liraya kadar gerilemişti.

Reklam

Haftaya 6.12’yle başlayan dolar, son dört günde düzenli olarak yükseldi. ABD Doları, bugün saat 10.13 itibariyle 6.53’ü gördü.

Dolar, saat 12.45 itibariyle 6.62’ye yükseldi. İlerleyen saatlerde yükseliş sürdü. ABD Doları, saat 14.19 itibariyle 6.80’i gördü.

Reklam

Dolar geçen yıl bugün 3.46 seviyelerindeydi.