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Yaramazlara biraz batar!

TL’de dört günde 70 kuruş değer kaybı: ABD Doları 6.80’in üstünü gördü

 

ABD Doları, Türk Lirası karşısında hafta başından bu yana yaklaşık 70 kuruş değer kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, Türkiye-ABD ilişkilerinin gerilmesi ve karşılıklı yaptırımların ardından 7.23’ü görmüş, daha sonra alınan bazı önlemlerle 6 liraya kadar gerilemişti.

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Haftaya 6.12’yle başlayan dolar, son dört günde düzenli olarak yükseldi. ABD Doları, bugün saat 10.13 itibariyle 6.53’ü gördü.

Dolar, saat 12.45 itibariyle 6.62’ye yükseldi. İlerleyen saatlerde yükseliş sürdü. ABD Doları, saat 14.19 itibariyle 6.80’i gördü.

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Dolar geçen yıl bugün 3.46 seviyelerindeydi.

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