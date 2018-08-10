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Yaramazlara biraz batar!

TL gece de yüzde 3’e yakın değer kaybetti

Türk Lirası’nın yabancı para birimlerine karşı son günlerde hızlanan değer kaybı dün gece de devam etti.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası piyasalarda gece 5.70’ler civarında seyreden dolar sabahın ilk saatlerinde 5.73e kadar çıkarak yeni rekor kırdı. Avro 6.62 lirayı görerek yeni rekor seviyelerini test etti.

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TL’nin bu para birimleri karşısında sadece bir gecede değer kaybı yüzde 3’e yakın. TL dün gün içinde de yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmişti.

Son dönemdeki ekonomik verilerin kötü gelmesi sonrası ile başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizkin ardından zirveye çıkmıştı.

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