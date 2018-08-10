TL gece de yüzde 3’e yakın değer kaybetti

Türk Lirası’nın yabancı para birimlerine karşı son günlerde hızlanan değer kaybı dün gece de devam etti.
Uluslararası piyasalarda gece 5.70’ler civarında seyreden dolar sabahın ilk saatlerinde 5.73e kadar çıkarak yeni rekor kırdı. Avro 6.62 lirayı görerek yeni rekor seviyelerini test etti.
TL’nin bu para birimleri karşısında sadece bir gecede değer kaybı yüzde 3’e yakın. TL dün gün içinde de yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmişti.
Son dönemdeki ekonomik verilerin kötü gelmesi sonrası ile başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizkin ardından zirveye çıkmıştı.
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