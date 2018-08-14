TL, erken işlemlerde yönü yukarı çevirdi: Yüzde 5 değer artışı

Türk Lirası, sabah erken işlemlerde dolar, avro ve sterlin karşısında dünkü kapanışına göre yüzde 5 civarında değer kazandı.
Döviz kurları hafta başında ABD ile gerilimin artmasının ardından sert yükselmiş ve dün Türkiye’deki işlem saatleri içinde dolar 7.11, avro 8.12, sterlin 9.06 liranın üzerini görmüştü.
Bugün erken işlemlerde dolar 6.50, avro 7.47, sterlin 8.37 liraya kadar geriledi. Altındaki değer kaybı da yüzde 5’in üzerinde.
Kurlardaki hareketin Merkez Bankası’nın piyasaya dün yaklaşık 10 milyar dolar civarında döviz ve nakit sürmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Borsa ise açılışla birlikte yüzde 2.5’lik pirimle 95.000 puan civarına yükseldi.