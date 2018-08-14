TL, erken işlemlerde yönü yukarı çevirdi: Yüzde 5 değer artışı

İktidarın görüşlerini kamuoyuna ‘kulis haberi’ formatında aktarmasıyla tanınan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye ile ABD ilişkilerinde krize neden olan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması için psikolojisinin yerinde olmadığana dair bir raporun yeterli olacağını yazdı. Selvi böyle bir tahliye başvurusu için Brunson’ın avukatının bir aylık yasal sürenin geçmesini beklemesine gerek olmadığını da dile getirdi.