TL eriyor Türkiye seyrediyor: Dolar ve avrodan rekor üzerine rekor

Dolar ve avro Türk Lirası karşısında rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına başlayacağı yönündeki sinyaller tüm dünyada doları yükseltirken, gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu.

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Uluslararası kuruluşlardan dün gelen haberler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikasına Merkez Bankası’ndan ayrı olarak müdahil olacağı yönündeki sözlerinin lirayla ilgili kaygıları artırdığı belirtiliyordu.

Dolar gece uluslararası piyasalarda 4.82’yi geçmişti. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar daha sonra tekrar yükselişe geçti ve 4.92’yi geride bıraktı. Avro da 5.73’ün üzerine çıktı. Bu seviyelerden gelen satışların ardından dolar 4.85 avro 5.70’in altına geriledi.

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Japon yatırımcılar sattı

Bloomberg haber ajansı, Türk Lirası’nda bugün yüzde 4’e yaklaşan sert değer kaybına Japon yatırımcıların gece başlayan satışının önemli oranda etkili olduğunu bildirdi. Ajansta yer alan analizde özetle şöyle dendi: “Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir. Türk tahvilleri özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasındaydı. TL’nin değer kazanacağı varsayımıyla yatırım yapan Japon yatırımcılar artık daha fazla zarar etmemek için bu pozisyonları kapattı.”

Bloomberg’e konuşan Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG’nin CEO’su Koji Fukaya, “Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de gözardı etmezler” diye konuştu.