Rekor seviyeye çıktıktan sonra ABD ile sorunların çözüldüğü izlenimiyle yatay seyre geçen dolar ve avro, Türk heyetinin Washington’daki temaslarından bir sonuç çıkmadığı izleniminin doğması nedeniyle TL karşısında yüzde 3’ün üstünde değerlendi.

ABD Doları’nın salı günü 5.42, avro 6.23 Türk Lirası seviyesinden dönmesinde Türkiye ile ABD arasında pastör Andrew Craing Brunson’ın tutukluluğu başta olmak üzere bir dizi sorunu çözmek üzere ‘ön mutabakat’ yapıldığı haberi etkili olmuştu. ‘Diplomatüik kaynaklar’a dayandırılan bu haber doğrulanmasa da dün dokuz kişilik bir heyet Ankara’dan Washington’a gitmişti.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi sonrasında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor” demesiyle dövizler yükseldi. Piyasa oyuncuları, açıklamadan sorunun çözümüne dair bir işaret olmamasının bu etkiyi yarattığı görüşünde.

Yine tırmandı

Ancak Türk heyetinin herhangi bir anlaşmaya varamadan yurda dönmüş olduğu izlenimi, ABD Doları’nda tırmanışın sürmesine neden oldu.

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16.40 itibariyle dolar 5,46’yı, avro 6,34’ü, sterlin 7,04’ü geçti.

Dolar, 18.02 itibariyle 5,49’a kadar yükseldi. Avro 6,37, sterlin ise 7,08’i gördü.

Saat 20.15 itibariyle dolar 5,56’yı gördü. Avro 6,42’ye, sterlin ise 7,14’e yükseldi.

İş Yatırım: Bugün aslında dündü

İş Yatırım’ın ‘Bugün aslında dündü’ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“- ABD – Türkiye görüşmelerinden somut bir gelişme çıkmaması üzerine, Türk Lirası güne yüzde 2,0 civarında değer kaybıyla başladı. Satışın arkasındaki gerekçe ABD tarafının ‘rahip Brunson serbest bırakılmadan görüşmelerde ilerleme sağlanamayacağını’ söylediği spekülasyonu.

– Türk Lirası’ndaki ilk işlemler piyasaların güne satıcılı başlayacağını gösteriyor. Washington ziyareti haberi sonrası son iki günde yüzde 3.0’e yakın yükselen hisse senedi piyasalarında sert bir satış dalgasıyla karşılaşabiliriz.

– Küresel yatırımcılarının daha seçici olduğu ve finansman imkanlarının azaldığı bir konjonktürde gelebilecek ABD yaptırımları Türkiye ekonomisinde sert iniş tehlikesini artırarak piyasalar üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.

– Satış dalgasının hızını kesebilecek iki neden var: Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam ederse Ankara’nın bir seviyede faiz artırarak müdahale edeceği veya Washington ile görüşmeleri yeniden başlatacağı beklentisi; doların güçlenmesi nedeniyle varlık fiyatlarında yaşanan düzeltmenin Türk Lirası cinsinden düşüşü sınırlayacağı umudu.”