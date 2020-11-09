TL, dolar karşısında yüzde 2 yukarda

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının ardından Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 2’ye yakın değerlendi.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten resmi açıklama gelmemişti.

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Lira, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 30’a yakın gerilemişti. Cuma akşamı itibariyle ABD Doları, 8,52 seviyesinde kapanmıştı. 06:00 itibariyle 8,35’e kadar geriledi.

TL, avro karşısında da değerlendi. Cuma 10,12’den kapanan kur 06:00 itibariyle 9,93 seviyesinde.

Reuters haberinde, TL’deki yükselişin Merkez Bankası (MB) başkanının görevden alınması ve Albayrak’ın istifasının duyurmasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

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Temmuz 2019’da MB başkanı olarak atanan Murat Uysal, cumartesi sabahı görevden alınmış, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirilmişti.

Kulislerde, Albayrak’ın istifası, öteden beri anlaşamadığı Ağbal’ın atanmasına bağlanmıştı.