TL değer kaybetmeye devam ediyor: Dolar gece 4.82’yi gördü

Dolar ve avro Türk Lirası karşısında değerlenmeyi gece uluslararası piyasalarda da sürdürdü.
ABD merkez bankasının faiz artırımına başlayacağı yönündeki sinyaller tüm dünyada doları yükseltirken, gelişmekte olan ülkelerde en çok değer kaybeden para birimi Türk Lirası oldu. Uluslararası kuruluşlardan dün gelen haberler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikasına Merkez Bankası’ndan ayrı olarak müdahil olacağı yönündeki sözlerinin lira ile ilgili kaygıları artırdığı belirtiliyordu.
Gece boyu çıkışını sürdüren dolar 4.82 lira, avro 5.67’ye ulaşarak yeni rekor kırdı. Tepe noktalarından sonra gelen satışların ardından dolar 4.77 avro 5.60 seviyesine doğru geri çekildi.
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