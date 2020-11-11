TL değer kazanmaya devam ediyor: Dolar 7.9, avro 9.29’a geriledi

Son haftalar TL karşısında hızla değer kazanan ABD Doları ve avro, Merkez Bankası (MB) ataması, Berat Albayrak’ın istifası ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası düşüşe geçti.

Fotoğraf: Pixabay

Piyasaların kapanmasının ardından 7 Kasım gecesi MB başkanı görevden alınmıştı. Albayrak da haftasonu Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etmiş, yerine getirilen Lütfi Elvan, ‘piyasa dostu politika’ mesajı vermişti.

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Erdoğan’ın bugünkü grup toplantısında “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” demesi de 19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu’nda (PPK) politika faizinin artırılacağına dair bir sinyal olarak yorumlandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, TL dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam etti. Akşam saatleri itibariyle TL/Dolar kuru 7.9, TL/avro kuru ise 9.29 olarak kayda geçti.

Geçen cuma günü ABD Doları 8.5, avro ise 10.1 seviyelerinde işlem görüyordu.