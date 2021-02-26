TL bu yılki kazanımlarını kaybetti: Albayrak söylentisi ve ABD tahvilleri etkili oldu

Dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen sert harekete paralel 7.47’yi aştı.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL’de geçen hafta görülen en düşük seviye olan 6.9’lardan başlayan yükselişle birlikte TL bu yılki kazanımlarının tamamını kaybetti.

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ABD’nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri dün gün içerisinde son bir yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1.614’ü gördükten sonra yüzde 1.494’e geriledi. Ancak yine de 2016 yılından beri görülen büyük artışla bu ay 40 baz puan yükselmiş durumda.

Geçen hafta 6.9’a kadar gerileyen dolar/TL, dün gün içinde 7.25’e kadar yükseldikten sonra gece en yüksek 7.44’ü test etmesinin ardından bu sabah 7.4780’e kadar yükseldi. Kur saat 08:42’de 7.46/7.4650 seviyesinde.

TL’deki değer kaybında ayrıca iç siyasi söylemler de etkili. Merkez Bankası (MB) rezervlerinde, ekonomi yönetiminde kasım ayında yaşanan değişim öncesi iki senede yaşanan 128 milyar dolarlık kayıpla başlayan tartışmalar kısa sürede yerini kabine revizyonuna ilişkin tartışmalara bıraktı.

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Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler de bu hafta piyasada baskı oluşturdu.