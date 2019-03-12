TKP’den TRT’ye teşekkür!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) kendisine yer vermeyen kamu yayıncısı TRT’ye ‘teşekkür’ mesajı yayınladı.

Fotoğraf: Twitter/TKP

TRT, özellikle son yıllarda AKP ve ortağı MHP haricindeki muhalif partilere yeterince yer vermediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi. Öyle ki İYİ Parti, TRT’yi Kuzey Kore medyasına bile benzetmişti.

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TKP, bugün yayınladığı açıklamada, TRT’ye ‘teşekkürü borç bildiği’ni belirterek ‘titizliğinin devam etmesini’ istedi.

Açıklama şöyle:

“Yurttaşlarımızın vergilerini kullanan bir kamu kuruluşu olarak seçimlerde gözetmesi gereken eşitlik ilkesini tamamen bir kenara bırakarak partimize haberlerinde hiç yer vermeyen TRT’ye teşekkürü borç biliriz.

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TRT yönetimi 31 Mart yerel seçimlerine katılan partilerden biri olan Türkiye Komünist Partisi’ne bir kez olsun yer vermeyerek partimizin itibarını korumuş, seviyesiz ve provokasyoncu bir yayıncılığın kirinin partimize bulaşmasına izin vermemiştir.

Bu titizliğin devam edeceğini ümit ediyoruz. Hükümetten de talebimiz, TRT’nin gevşemesine izin vermemesi ve yanlışlıkla TKP’ye ilişkin haber yapılmasını engellemesidir.”