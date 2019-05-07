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Yaramazlara biraz batar!

TKP 23 Haziran’da aday göstermeyecek

Türkiye Komünist Partisi (TKP), yenilenecek olan İstanbul seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: www.tkp.org

TKP, internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Doğru tavır, bu hukuksuzluğun boykotla yanıtlanmasıdır. Ancak etkisiz bir boykot girişiminin siyasi iktidarın ekmeğine yağ süreceğini bildiğimiz için, gelişmeleri takip edip nihai kararımızı buna göre vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

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31 Mart 2019’da İstanbul genelinde 10 bin 492 oyu bulunan partinin açıklamasında, “Bu karar YSK’nın kararı değildir, Erdoğan’ın kararıdır” dendi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararının ‘oy hakkının gasbı’ olduğuna vurgu yapan TKP yönetimi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “TKP bu girişime karşı kararlı bir duruş sergileyecektir. Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran’da yapılacağı duyurulan oylamada aday olmayacaktır. YSK’nın kararının toplumda yarattığı tepkinin bir karamsarlığa dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidarın bu kararı gücün değil, zayıflığın işaretidir…

Doğrusu, YSK’yla siyasi iktidarı bu sandıkların önünde baş başa bırakmaktır… Siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir karşıtlığımız olsa da, İmamoğlu’nun meşru Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu daha önce açıklamıştık.”

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