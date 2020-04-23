‘TK1920’ sefer sayılı uçak gökyüzüne ay yıldız çizdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuş yapıp Ankara üzerinde tur atan Türk Hava Yolları (THY) uçağı gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Sabah saatlerinde özel uçuş için İstanbul’dan Ankara’ya giden TC-JJF tescilli Boeing 777-300 (ER) tipi uçak, saat 09Ç40’ta Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Sefer sayısı ‘TK1920’ olarak belirlenen ve yaklaşık iki saat süren uçuşta, sırasıyla ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi.

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Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilen uçuşun ardından ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı.

Özel uçuş hakkındaki film, 19:20’de THY’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

✈️🇹🇷

Bugün dünyanın en büyük bayrağını göklere birlikte taşıdık!



Yan yana olamasak da bayrağımızın olduğu her yerde hep beraberiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.#TürkHavaYolları #AyYıldızGöklerde #23Nisan #TK1920 pic.twitter.com/7Xn9lfRHWZ Reklam April 23, 2020

Pilottan, Meclis üzerine anons

Kaptan pilot Öner Samyel ve pilot Murat Gülkanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde özel bir anons yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise şöyle konuştu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletin iradesinin temsili için bundan tam 100 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak evlatlarımıza armağan etmesi istikbalimizin ve istiklalimizin muhafazası olan gelecek nesillerimize duyulan güveni yansıtmaktadır. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz.”