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Yaramazlara biraz batar!

Tiyatrocuların ‘reklam oyunu’: ‘Hollanda’dan çalınan Picasso tablosu Romanya’da bulundu’ haberi şakaymış

Hollanda’da ressam Pablo Picasso’ya ait olan ve altı yıl önce çalınan tablonun Romanya’da bulunduğu haberinin şaka olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Hollanda polisi

Ancak pek çok haber sitesi bu şakayı gerçekmiş gibi haberleştirdi.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre Belçika’nın Anvers kentinde bulunan Berlin Tiyatro Grubu Picasso’nun ‘Tête d’Arlequin’ isimli tablosuyla ilgili haberi sahnelenecek oyunlarının tanıtımı için uydurduklarını açıkladı.

Ancak olay sadece söylentiden ibaret değil. Romanya’ya giden iki tiyatrocu sahte Picasso tablosunu hırsızlardan birinin yaşadığı köyün yakınlarındaki bir ağacın altına gömmüş.

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Sonra da Romanya ve Hollanda’da üçer adrese imzasız ihbar mektubu göndermişler.

Bu mektubun ardından tablonun bulunduğu haberi bütün dünyaya yayıldı. Olayın şaka olduğunu açıklayan tiyatrocular özür diledi.

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