Tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakımda

Ahmet’in bulunduğu yere biz “Mezar” değil, “Ahmet’in Evi” diyoruz. Sanatçının mezarı olmaz! Onlar hep yaşarlar ve tüm dünya onların topraklarıdır zaten. Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor muyum? Hayır, buraya getirmeyi düşünmüyorum. Yaşanan bu gerçeği değiştirmek benim bile haddim değil. Bu konu, tarihe not düşülen haliyle kalmak ve bunun müsebbipleri de bununla yüzleşmek/hesaplaşmak zorundadır.