Tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakımda

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 91 yaşındaki Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı.
Birgün’den Burak Abatay’ın haberine göre, akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Kenter’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Bir süredir evinde tedavi gören Kenter’i geçen ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve parti yöneticileri ziyaret etmişti.
Onlarca tiyatro oyununda sahne alan ve yöneten Kenter, son olarak 2010 yılı Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.