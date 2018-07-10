Tiyatrocu Orhan Aydın karakolda ifade verdi

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinede damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak ataması hakkında “Yatırımcılar bu kararı iyi karşılamayacak” yorumu yaptı.

ABD’nin köklü yayınlarından New York Times ise Albayrak ile ilgili şunu yazdı: “Berat Albayrak finans marketlerini tedirgin ediyor.”