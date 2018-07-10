Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tiyatrocu Orhan Aydın karakolda ifade verdi

 

Sol kimliğiyle bilinen, bağımsız milletvekili adayı tiyatrocu Orhan Aydın karakolda ifade verdi.

Aydın, karakola götürülmesine gerekçe olarak sosyal medya paylaşımlarının gösterildiğini duyurdu.

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Oyuncu, Twitter hesabından eleştiride bulundu.

Aydın, karakolda ifade verdikten sonra şunları yazdı:

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