Sol kimliğiyle bilinen, bağımsız milletvekili adayı tiyatrocu Orhan Aydın karakolda ifade verdi.
Aydın, karakola götürülmesine gerekçe olarak sosyal medya paylaşımlarının gösterildiğini duyurdu.
Oyuncu, Twitter hesabından eleştiride bulundu.
Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim.
Başkanlık ve Demokrasi!
— orhan aydın (@orhanaydin6) July 10, 2018
Aydın, karakolda ifade verdikten sonra şunları yazdı:
Hakkımda 2 dosya var.
Yaşasın Hayat Yaşasın Tiyatro dediğim için Erzurum’dan
“darbeci” diye ihbar edilmişim, diğeri Antalya’dan ihbar “Darbenin siyasi ayağı araştırılsın” dediğim için “darbecilikten” dava açılmış.
Reddettim ve Serbest bırakıldım.
YAŞASIN TİYATRO YAŞASIN HAYAT.
— orhan aydın (@orhanaydin6) July 10, 2018