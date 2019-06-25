Tiyatrocu Nazlı Masatçı 146 gün sonra tahliye edildi

Gezi davasının ilk duruşmasının ikinci gününde avukat Can Atalay’ın ardından savunmasına başlayan şehir plancısı ve akademisyen Tayfun Kahraman “Gezi eyemleri kendiliğinden oluşmuştur. Bilinçli bir kurgu değildir. Milyon insana ne para yeter ne de organizasyon, iddianame başarısız bir senaryodur” dedi.