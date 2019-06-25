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Yaramazlara biraz batar!

Tiyatrocu Nazlı Masatçı 146 gün sonra tahliye edildi

Vicdani retçi İnan Süver’in serbest bırakılması amacıyla 2010 yılında sergilediği sokak gösterisi nedeniyle Ocak 2019’da tutuklanan tiyatrocu Nazlı Masatçı, denetimli serbestlikle tahliye edildi.

  • Nazlı Masatçı’nın serbest bırakıldığını kardeşi Orçun Masatçı sosyal medya hesabından bu fotoğrafla duyurdu.

“Halkı askerlikten soğutma” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan tiyatrocu Masatçı, hakkında açılan dava sonucu 1 yıl 6 ay hapis cezası almış, cezası onanınca Ocak 2019’da İzmir Kadın Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yenikapı Tiyatrosu oyuncusu olan Masatçı, dün akşam saatlerinde denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.

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