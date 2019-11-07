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Yaramazlara biraz batar!

Üzümcü’nün oyununa kaymakam yasağı: Kamu binasında sahnelenemez

Hopa kaymakamlığı, oyuncu Levent Üzümcü’nün tiyatro oyununun ilçedeki kamu binasında oynanmasının uygun görülmediğini bildirdi.

Fotoğraf: nilufer.bel.tr

Halkevleri Derneği Hopa Şubesi yöneticisi, kaymakamlığa başvurarak Üzümcü’nün ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ isimli oyununu sergilemesi için Hopa Atatürk Ortaokulu’nun konferans salonunun 3-10 Kasım tarihlerinde tahsis edilmesini istedi.

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Ancak kaymakamlıktan ret yanıtı geldi. Yazıda “Bahse konu tiyatro oyununun ilçemizde bulunan kamu binalarında sergilenmesinin uygun olmayacağı tarafımızdan değerlendirilmiştir” dendi.

Kaymakamlığın yazısını Twitter hesabından paylaşan oyuncu, görmek istemeleri üzerine önce metni gönderdiğini, ‘bir şey bulamayınca da’ yazıyı hazırladıklarını aktardı. “Tarihe kalsın” ifadesini kullanan Üzümcü, oyununu ilçedeki bir düğün salonunda sahneleyeceğini dile getirdi.

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