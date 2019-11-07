Üzümcü’nün oyununa kaymakam yasağı: Kamu binasında sahnelenemez

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ıspanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme olayları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir. Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler” dendi.