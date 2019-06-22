Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki sanatçı, 11 Haziran’da geçirdiği kalp krizi ardından tedavi görüp taburcu olmuştu.
Fosforoğlu, pazartesi günü Kadıköy’deki Moda Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu, sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur’un oğluydu. Enis Fosforoğlu, sanatçı bir aileden geliyordu.
Fosforoğlu, 1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Değişik tiyatro topluluklarında rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. Fosforoğlu, TRT FM ve Halk TV Radyo’da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine ders vermekteydi.