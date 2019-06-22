Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki sanatçı, 11 Haziran’da geçirdiği kalp krizi ardından tedavi görüp taburcu olmuştu.

Enis Fosforoğlu. Fotoğraf: Evrensel

Fosforoğlu, pazartesi günü Kadıköy’deki Moda Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Reklam

1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu, sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur’un oğluydu. Enis Fosforoğlu, sanatçı bir aileden geliyordu.

Fosforoğlu, 1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. Değişik tiyatro topluluklarında rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. Fosforoğlu, TRT FM ve Halk TV Radyo’da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine ders vermekteydi.

SON HABERLER

Basketbol Süper Ligi şampiyonu, Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin yedinci ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Beko’yu 89-74 mağlup ederek on yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul’da fabrika yangını: Dört yabancı uyruklu hayatını kaybetti

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrika yanarken dört yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Yangın tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı dört katlı fabrikada saat 03.15’te çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında iki yabancı uyruklu işçi de ciddi şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Binadaki 20 kişi de yara almadan itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi. Yabancı uyruklu kişiler fabrikada […]

Öcalan’ın görüşmecisi anlatıyor: Saatler sürdü, bir devlet görevlisi de oradaydı

İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşımasına izin verilen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, saatler süren görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu anlattı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Ali Kemal Özcan, “Görüşme kimin talebi üzerine gerçekleşti” sorusuna Özcan, “Üç tarafın diyelim. Devletin, Öcalan’ın ve benim talebim üzerine gerçekleşti. Ben 2010 Temmuz’undan beri görüşmek istiyordum. Bu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...