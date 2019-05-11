Tivnikli Ailesi: Kılıçdaroğlu-Gül görüşme iddiası doğru değil

Sabah yazarı Mahmut Övür’ün ‘CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Tivnikli Ailesi’ne ait yatta görüştükleri’ iddiasına, yatın sahibi Tivnikli Ailesi’nden yanıt geldi: İddialar doğru değil.

Ebubekir Tivnikli. Fotoğraf: Twitter

Aile adına Ebubekir Tivnikli tarafından yapılan basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun yata sadece taziye amacıyla geldiği, görüşmenin Gül ile ilgisinin olmadığı belirtildi.

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Tivnikli Ailesi adına yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Bir ulusal gazetede bugün (10.05.2019) Mahmut Övür imzasıyla yayımlanan köşe yazısına istinaden bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur;

Babam Abdullah Tivnikli Kasım 2018’te vefat etmişti. Kamuoyunun da çok yakından takip ettiği üzere merhum babamın cenazesine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerimiz bizzat katılmışlardı. Daha sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da taziye ziyaret talebi bizlere ulaşmıştır. Araya 31 Mart yerel seçimlerinin yoğunluğunun girmesi nedeniyle taziye ziyareti ancak 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sayın Kılıçdaroğlu’na bu taziye ziyaretinde Sayın Gürsel Tekin, danışmanı ve üç yakın koruması eşlik etmiştir.

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Bu görüşme geleneklerimiz doğrultusunda bir taziye ziyaretinden ibaret olup köşe yazarının bahsettiği şekilde bir gizlilik söz konusu değildir. Ayrıca yazıda iddia edildiği gibi 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bu görüşme ile hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Gül’ün bu görüşmede bulunması söz konusu değildir. Tamamen taziye amacı taşıyan bu görüşmeyle ilgili yapılan maksatlı yorumlar spekülasyondan ibarettir. Son derece insani bir amaçla gerçekleşen bu ziyarete yapılan yakıştırmalar hayal mahsulüdür. Gerçek dışıdır.

Tivnikli Ailesi 7 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayan ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmaksızın çalışan ve yeni yatırımlar yapan bir ailedir. Ailemizin spekülatif siyasi oluşumlarla bir ilgisinin bulunması düşünülemez. Kamuoyunun yanlış bilgilendirmesine neden olan bu mesnetsiz iddialara yer veren köşe yazarı hakkında yasal başvuru hakkımız mahfuzdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”