Titanik’in enkazında bulunan konyak şişesi 76 bin sterline satıldı

Buz dağına çarparak batan Titanik yolcu gemisinde, bir ‘first-class’ yolcusuna arkadaşı tarafından verilen gümüş konyak şişesi açık arttırmada 76 bin sterline (yaklaşık 582 bin 500 lira) alıcı buldu.

Fotoğraf:BBC

BBC’deki habere göre yolculardan Helen Churchill Candee, gemi buzdağına çarpınca üzerinde ‘Sadık ama talihsiz’ yazılı aile yadigarı konyak şişesini, “Senin hayatta kalma şansın benden fazla” diyerek arkadaşı Edward Kent’e verdi. Ancak, Candee’nin düşündüğü gibi olmadı. O hayatta kaldı; Kent öldü ve gemi batmadan kısa süre önce ona verdiği şişe Kent’in cansız bedeninin yanında bulundu. Kent’in ailesi şişeyi bir mektup yazarak Candee’ye yolladı.

Reklam

Nisan 1912’de batan geminin enkazında bulunan şişe Henry Aldridge & Son adlı müzayedeevi tarafından Britanya’da, Devizes kasabasında düzenlenen açık artırmada satıldı. Müzayedevi sahibi Andrew Aldridge, çok etkileyici bir parça olduğunu söylediği şişeyi alan kişinin kimliğini açıklamadı.

Titanik battığında 1500’ü aşkın yolcu ölmüş, 705 kişi kurtulmuştu.