‘Titan zinciri’nde 10 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Hasan Ali Kaldırım: Haber gerçek dışı, ciddiye almayın

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, ‘titan zinciri’ benzeri bir oluşumda dolandırıldığı ve yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarını yalanladı.

300 milyon liralık vurgun

Fanatik’in haberinde, Kaldırım’la birlikte aralarında sanatçı ve savcıların da yer aldığı çok sayıda ismi dolandırıp yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yapan çetenin kayıplara karıştığı, başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerden yardım isteyen 27 yaşındaki sol bekin, kaptırdığı paranın az bir bölümünü kurtardığı öne sürülmüştü.

‘Gerçek dışı, ciddiye almayın’

Kaldırım, söz konusu habere ilişkin sosyal medya hesabından, “Hakkımda çıkan dolandırıcılık mağduru olduğum ve bununla ilgili başkanımızı ve yöneticilerimizden yardım istediğim vs. gibi haberler gerçek dışıdır, ciddiye almayınız” mesajını paylaştı.