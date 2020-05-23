TIR’ın taşıdığı araçların depolarında piyasa değeri 13 milyon lira olan metamfetamin ele geçirildi

Bolu’da, durdurulan TIR’ın taşıdığı üç otomobilin akaryakıt depolarında piyasa değeri 13 milyon lira olan 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Bu miktarın bugüne kadar ele geçirilen en büyük sıvılaştırılmış metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir TIR’ı durdurdu. Arama sırasında köpekler, TIR’ın dorsesinde yüklü üç otomobilin akaryakıt depolarının önünde tepki verdi. Bunun üzerine araçların depoları söküldü.

Reklam

Metamfetamin taşıdığı ortaya çıkan TIR şoförü gözaltına alındı.