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Yaramazlara biraz batar!

TIR’ın gizli bölmesinde 114 kişi: Trafik kazası insan kaçakçılığını ortaya çıkardı

Van’ın Erciş ilçesindeki trafik kazasına karışan TIR’dan tam 114 sığınmacı çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, sabah saatlerinde, Erçiş’in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy’a, Van’dan Ağrı yönüne giden F.İ.’nin kullandığı 27 AHA 308 plakalı TIR çarptı.

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Kaza sonrası polis ekipleri, TIR’dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR’ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi seyahat eden 114 kişi bulundu.

Sığınmacılar, TIR’ın kapalı dorsesinden çıkarılıp minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı. 

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