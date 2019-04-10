Tiran’da asker kılığında piste giren soyguncular uçaktan milyonlarca avro çaldı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki uluslararası havalimanında, Avusturya Havayolları’na ait bir uçaktan milyonlarca avro çalındı.

Fotoğraf: www.ocnal.com

Uçağa Tiran’dan Avusturya’nın başkenti Viyana’daki bir bankaya götürmek üzere para yüklendiği açıklandı.

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Arnavutluk’ta faaliyet gösteren yabancı bankalar Arnavutluk Merkez Bankası ’emanet’ kabul etmediği için yurt dışına para yolluyor.

İtfaiyecilerin kullandığı girişten Rahibe Teresa Havalimanı’na giren asker üniformalı soyguncular pistte valizleri uçağa yerleştiren görevlilere silah çekerek parayı çaldı. Soygunculardan biri polisle çatışma sırasında öldü. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı. 40 kişi ise sorgulandı. Uçak üç saat gecikmeyle kalktı.

Yetkililer, 2.5 milyon avro (yaklaşık 16 milyon lira) çalındığını açıkladı ancak yerel medya 10 milyon avro (yaklaşık 64 milyon lira) çalındığını iddia etti.

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Avusturya Havayolları’nın sözcüsü Tanja Gruber, “Soygun yolcular uçağa alınırken oldu ancak 160 yolcu ve kabin ekibi için herhangi bir tehlike oluşmadı” dedi.

Bundan böyle Tiran ile Viyana arasında para transferi yapılmayacağı açıklandı.