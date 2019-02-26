TIR şoförleri Arabistan’da idam cezası alan meslektaşları için eylemde

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir grup TIR şoförü, Suudi Arabistan’da aracında dört yıl önce uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada idam cezasına çarptırılan meslektaşları Remzi Çiçek’in serbest bırakılması için eyleme geçti.

Fotoğraf: DHA

Kontak kapatma eylemini Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Çiçek’in meslektaşları başlattı.

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‘Haksız yere idam edilmesini istemiyoruz’

Polis ve jandarma ekipleri, TIR şoförlerinin arkadaşlarının idamını durdurmak için başlattığı kontak kapatma eylemi nedeniyle bölgede önlem aldı.

Grup adına konuşan TIR şoförü Burhan Oğuz, iki gün sonra idam edilmesi beklenen arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

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Yaklaşık dört yıl önce Suudi Arabistan’da aracında bulunan uyuşturucu nedeniyle Suudi makamlar tarafından haksız yere idam kararı verildiğini belirten Oğuz, şunları söyledi: “Dört sene önce Arabistan’da tutuklu bulunan bir ağabeyimizin, idam kararı onandı. Eğer biz bu olaya el atamayıp, sesimizi duyuramazsak, çarşamba günü bu ağabeyimiz idam edilecek. Haksız yere ağabeyimizin idam edilmesini istemiyoruz. Biz burada herhangi bir zorbalık yapmıyoruz, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz.”

Kapıkule Sınır Kapısı’nda geçişlerin sağlayan TIR parkında eylem başlatan şoförlere, gelen diğer TIR şoförleri de katılmaya başladı.

Şoförler, ayrıca Edirne’de Yunanistan’a açılan İpsala ile Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da kontak kapatma eylemi yapıldığını söyledi.



