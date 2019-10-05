TIR, jandarma taşıyan midibüse arkadan çarptı, bir asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralı

Şanlıurfa’da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse arkadan gelen TIR çarptı. Kazada ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk hayatını kaybetti, 14 asker de yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personelini taşıyan Ahmet Baykuş’un kullandığı 63 KS 840 plakalı sivil midibüse aynı yönde ilerleyen A.B.’nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada midibüsün savrulması sonucu 16 jandarma yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı jandarma personeli Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaşanan kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği’nin yazılı açıklamasında şöyle dendi: “05.10.2019 günü saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’na bağlı bir JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında; Şanlıurfa Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı personeli (1) Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı (14) askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan TIR sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”