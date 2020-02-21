Diken

Yaramazlara biraz batar!

TIR devrildi; salçalar yola saçıldı

Bursa’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan salça yüklü TIR, devrilip, yan yattı. Kazada, TIR’daki salçalar yol kenarına döküldü.

Fotoğraf: DHA

​Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Balıkesir yönüne giden Halil Uzun yönetimindeki salça yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip yan yattı.

Reklam

Piyasa değeri 60 bin TL olan salça dolu variller yol kenarına saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

Yola dökülen salçaların temizlenmesi ve TIR’ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

SON HABERLER

Banka çağrı merkezlerinin performansları ölçülecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, BDDK’nın gözetiminde, banka çağrı merkezlerine yönelik performans ölçümleme hazırlığında olunduğunu açıkladı.

Hafter: Türkiye Libya’dan çekilirse ateşkese hazırız

Libya’nın doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter, Türkiye destekli Suriyeli paralı askerlerinin Libya’dan ayrılmaları ve Ankara’nın Libya’nın Trablus’taki uluslararası alanda tanınmış hükümetine silah sağlamayı bırakması durumunda ateşkes için hazır olacağını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...