TİP’ten Soylu’ya yanıt: İstifa etmeyi bile beceremeyen bakan haddini bilmelidir

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay’a, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı‘ olmaz da senden tam tecavüzcü olur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “İstifa etmeyi bile beceremeyen İçişleri Bakanı haddini bilmelidir.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden ‘tecavüzcü kollayıcı‘ olmaz da senden tam tecavüzcü olur… Tuma’nın kollayıcısı Dikkat yakalanma…” diye yanıt vermişti.

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TİP tarafından yapılan ‘İçişleri Bakanı haddini bilmelidir’ başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İçişleri Bakanlığı’na Saray tarafından atanmış, ikbali tek adamın iki dudağının arasında olana bir bürokratın görevi, seçilmiş milletvekillerine hakaret etmek değildir. Türkiye’nin kadın katillerinin, tecavüzcülerin sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı bir ülke haline gelmesinde birinci derece sorumluluğu olan kişi Süleyman Soylu’dur. İstifa etmeyi bile beceremeyen İçişleri Bakanı haddini bilmelidir.”