Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler ihtiyaç olursa görevlendirilecek

Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler (asistan) pandemi döneminde ihtiyaç olursa görevlendirilebilecek.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin dördüncü fırkasına bir cümle eklendi.
Cümle şöyle: “Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine üç ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.”