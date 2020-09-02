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Yaramazlara biraz batar!

TİP’li Barış Atay’a saldıranlara tutuklama

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldıran üç kişi tutuklandı.

Atay, Kadıköy’de geçen günlerde saldırıya uğramış, saldırganların vakile “Vatan hainleri” diye bağırdığı belirtilmişti.

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Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı yapan dört kişiyi tespit etti. Bunlardan üçü dün gözaltına alındı.

Şüpheliler Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Anadolu başsavcılığı, ifadelerini aldığı şüphelileri ‘kasten yaralanma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme, şüphelileri aynı suçtantutukladı.

Şüpheliler, savunmalarında tartıştıkları kişinin Barış Atay olduğunu sonradan öğrendiklerini söyledi.

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Dördüncü şüpheli K.T.’nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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