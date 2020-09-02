TİP’li Barış Atay’a saldıranlara tutuklama

AKP Manisa milletvekili Tamer Akkal Twitter hesabından HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın çocuklarıyla görüşememesi üzerine yaptığı paylaşımda Demirtaş ve ailesine hakaret etti. Ardından sildiği paylaşımın kendisine ait olmadığını öne sürdü.