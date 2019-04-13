Tıp öğrencileri için ‘Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı’ konferansı

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, tıp eğitimi alan öğrenciler için ‘Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı‘ konulu konferans düzenleyecek.
BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, rektörlük tarafından 19 Nisan’da düzenlenecek konferans için tüm birimlere bilgi yazısı gönderdi.
Konferans yazısı, Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanlığı’na, Kronik Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı’na, Sinirbilim Anabilim Dalı Başkanlığı’na ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’na iletildi.
‘Tüm dünya kara deliği tartışırken…’
Konferansı eleştiren Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, dünya kamuoyu yayınlanan kara delik fotoğrafını tartışırken bu konferansın gündeme gelmesinin manidar olduğunu söyledi.
Tıp eğitimi alan öğrencilere, bu tarz konferans verilmesinin anlamsız olduğunu belirten Yıldırım “Cumhurbaşkanınca atanan rektörlerin seçilme nedeninin dini konularda uzman olmak olduğunu görüyoruz ” dedi.
Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan da konferansı “Enflasyonla mücadele için manav tezgahı açan zihniyetin öncelemesi gereken konuyu böyle belirlemesi şaşırtıcı değil” sözleriyle eleştirdi.