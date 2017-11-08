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Tıp dünyasını sarsan üç intihar Meclis gündeminde

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Tıp dünyasını sarsan üç intiharın ardından doktorlar ve sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ve koşulları Meclis gündemine taşındı.

Fotoğraf: Reuters

Adana’da doktor Ece Ceyda Güdemek, Batman’da cerrah doktor Engin Karakuş, İstanbul’da tıp öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu, geçtiğimiz haftalarda aynı gün yaşamlarına son vermişti.

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İki hekim arkalarında bıraktıkları notlarda sağlık çalışanlarının yıllardır yakındıkları ağır çalışma koşullarının kendilerini bunalıma sürüklediğini dile getirmişti.

Üç intiharın ardından doktorların ve sağlık çalışanlarının mesai saatlerini rahatlatacak düzenlemeler yapılmasına karar verilmişti.

Türk Tabipleri Birliği’nden bir yetkili de sağlık çalışanlarında tükenmişliğin giderek arttığını, intihar eğiliminin yanısıra stres kaynaklı hastalıkların da yaygın olarak görüldüğünü söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne rağmen

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel bu intiharların altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

Hürriyet’in haberine göre, TBMM başkanlığına araştırma önergesini sunan Sertel, “Bu intiharlar doktorların çalışma koşullarını, uzun nöbet sürelerini ve çok fazla sayıda hasta bakmaları nedeniyle oluşan psikolojik yorgunlukları yeniden gündeme getirmiştir” dedi.

Sertel araştırma önergesinde şu maddelere yer verdi:

* Dünya Sağlık Örgütü’nün bir hastaya 20 dakika süre ayrılması yönünde tespiti olmasına rağmen, randevulu hasta muayenesi sisteminde başlangıçta 10 dakika olan hasta araları, son yıllarda 5 dakikaya indirilmeye çalışılmakta ve önemli bir iş yükü oluşturulmaktadır.

* Özellikle son beş altı yılda uzmanlık eğitimine talep edilenin çok altındaki sayıda asistan verilebilmektedir. Bu durumda, az sayıda asistan iş yükünü çekmek zorunda kalmaktadır.

* Personel eksikliği gerekçesiyle nöbet sonrası izinlerin kullanımına izin verilmemekte, hekimler kesintisiz 36 saat çalışmaya zorlanmaktadır.

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