TİP de topa girdi: Baş ve Atay için uzlaşı sağlanmıştı, istişare edilecek

HDP’den milletvekili seçilen Barış Atay ve Erkan Baş’ın önümüzdeki günlerde istifa edip aralık ayında yeniden kurulan Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacağına dair haberle ilgili TİP’den bir açıklama yapıldı: “Seçim sonrası için uzlaşı sağlanmıştı. Partiler istişare edecek.”

Hatay’dan seçilen Atay ve İstanbul’dan seçilen Baş, TİP’i tekrar kuran ekip içinde yar almış ancak HDP listelerinden Meclis’e girmişti.

Reklam

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre iki milletvekili partilerine katılmak için HDP’yle anlaştı. Baş ve Atay’ın TBMM’nin ekim ayında açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor. Haberin ardından iki vekilin danışmanları “Şu an gündemimizde öyle bir şey yok” demişti.

TİP Kurucu Meclisi tarafından Twitter’dan yapılan açıklama şöyle başladı: “Erkan Baş ve Barış Atay yoldaşlarımız 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu her iki partinin yetkili kurullarının kararı ile HDP listelerinden aday olmuşlardır. TİP ve HDP arasında yapılan seçim ittifakına göre TİP Kurucu Meclis üyesi yoldaşlarımızın, seçimlerden sonra Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluş çalışmalarında sorumluluk alması için gerekli tasarruflarda bulunmak konusunda karşılıklı uzlaşı sağlanmıştır.”

Reklam

Bu kararın hayata geçirilmesinin TİP ve HDP kurullarının istişare etmesiyle söz konusu olacağını söyleyen TİP, şöyle devam etti: “Gelinen aşamada yoldaşlarımızın görevi bir taraftan TİP’in kuruluşunu en etkili biçimde gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere güç vermek, işçi sınıfının kurtuluş, devrim ve sosyalizm mücadelesini sürdürmektir. Diğer taraftan ise parlamento içinde Saray diktatörlüğünün faşist saldırılarına ve provokasyonlarına karşı HDP’li dostlarımızla dayanışma içinde olmak, en geniş zeminde birlik ve direnişi örgütlemek, halkımızın sesini yükseltmektir. 24 Haziran’daki seçim ittifakında olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz birlikte yaşamın güçlendirilmesi, yoldaşlığın korunması ve sosyalist mücadelenin başarısı olacaktır.”

TİP’in kısa öyküsü

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Parti lideri Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu.