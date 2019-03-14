Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tıp Bayramı’na girerken: Doktoru odasında darp etti

Kırıkkale’deki bir özel hastanede çalışan genel cerrahi uzmanı Mehmet Öncel, 14 Mart Tıp Bayramı’ndan bir gün önce darp edildi. Öncel’in reçete yazdığı hastasına ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tartıştığı eczacı E.K’nin eşi V.K. hastanedeki odasında onu bileğinden yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Öncel’in yazdığı üç ilacın tümünü vermediği için telefonda tartıştığı eczacı E.K, onunla yaptığı telefon görüşmesinden sonra eşi V.K.’ye olanları anlattı.

Reklam

Bunun üzerine soluğu hastanede alan V.K, Öncel’in odasındaki eşyaları kırıp döktü, onu da bileğinden yaraladı.

Polis, Öncel’in şikayetçi olması üzerine V.K’yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt’ta doktora saldırı protesto edildi

Hasta yakınları ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru darp etti

Rapor alamadığı için doktoru darp eden saldırgan gözaltına alındı

Doktoru tehdit eden adama hapis cezası

Doktora yumruk atıp boğazını sıkan hasta yakınına gözaltı

Doktorlardan yasa teklifine protesto: Emeğimizi ‘torbayla’ çöpe atamazsınız

AKP’den kanun teklifi: Sağlıkta şiddete caydırıcılık, sigaraya yeni düzenleme

İstanbul’da hasta yakını doktora saldırdı: Kafa travması geçirdi, yüzünde kesik var

Sağlıkta şiddet yasasını beklerken: Hasta yakını doktora kaldırım taşıyla saldırdı

Van’da acil serviste hasta yakınlarından doktora yumruklu saldırı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...