Tıp Bayramı’na girerken: Doktoru odasında darp etti

Kırıkkale’deki bir özel hastanede çalışan genel cerrahi uzmanı Mehmet Öncel, 14 Mart Tıp Bayramı’ndan bir gün önce darp edildi. Öncel’in reçete yazdığı hastasına ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tartıştığı eczacı E.K’nin eşi V.K. hastanedeki odasında onu bileğinden yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Öncel’in yazdığı üç ilacın tümünü vermediği için telefonda tartıştığı eczacı E.K, onunla yaptığı telefon görüşmesinden sonra eşi V.K.’ye olanları anlattı.

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Bunun üzerine soluğu hastanede alan V.K, Öncel’in odasındaki eşyaları kırıp döktü, onu da bileğinden yaraladı.

Polis, Öncel’in şikayetçi olması üzerine V.K’yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.