Tinder’a ‘panik düğmesi’ dahil yeni güvenlik uygulamaları geliyor

Popüler sosyalleşme ve flörtleşme uygulaması Tinder’a ‘panik düğmesi’ dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, kullanıcılar, biriyle buluşmadan önce o kişi hakkındaki bilgileri ve buluşma tarihini kaydedebilecek. Kullanıcının ‘panik düğmesi‘ne basması halinde bu bilgiler ve konumu güvenlik birimlerine iletilecek.

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Tinder’a getirilecek güvenlik özellikleri arasında acil yardım, konum izleme ve fotoğraf doğrulama da bulunuyor.

Güncellemeyle kullanıcılar, polisi durumlarından haberdar edebilecek ve yüksek bir doğruluk oranıyla konumlarını bildirebilecek.

Sahte profilleri engellemeyi amaçlayan fotoğraf doğrulama özelliği kullanıcılardan gerçek zamanlı selfie’lerini göndermeleri istenecek ve bu fotoğraflar yapay zeka tarafından kontrol edilecek.

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Yeni özellikler ilk olarak 28 Ocak’ta ABD’de devreye girecek. Şirket diğer ülkelerde uygulamanın ne zaman devreye sokulacağını açıklamadı.