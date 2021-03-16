Dünyanın en popüler çöpçatanlık uygulamalarından biri olan Tinder’a ‘güvenlik araştırması‘ özelliği geliyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de kullanımı başlayacak özellikle Tinder, kullanıcılarına isim veya telefon numarası kullanarak eşleşmeleri hakkındaki kamusal kayıtları görüntüleyebilme imkanı sağlayacak.

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Tinder’ın bağlı bulunduğu ana şirket Match, söz konusu özelliği ileride bir tarihte diğer platformlarında da kullanıma sunmayı planlıyor.

PlentyOfFish, OkCupid ve Hinge’in de sahibi olan Match, bu hizmet için güvenlik incelemesi platformu Garbo ile işbirliği yaptı.

Kadınlar tarafından kurulan Garbo, şiddet ve taciz gibi suçlarla ilgili tutuklama, hüküm giyme veya uzaklaştırma kararı gibi halka açık kayıtları toplayarak raporlar oluşturuyor.

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Söz konusu geçmişe, trafik cezaları ve uyuşturucuyla ilgili kayıtlar dahil edilmeyecek.

Uygulamanın yeni özelliği, dijital ilişkilerde kullanıcıların güvenlik sorunuyla ilgili tartışmaları sürerken geldi. Risklerle ilgili farkındalık arttıkça çöpçatanlık uygulaması şirketleri için de güvenlik meselesi önem kazandı.

ABD’li bağımsız araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, 2019’da verilerine göre, Match şirketinin platformlarında cinsel suçlardan kaydı bulunan kullanıcılar olduğunu ortaya çıkarmıştı.