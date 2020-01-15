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Yaramazlara biraz batar!

Tinder ve benzeri arkadaşlık uygulamaları hakkında ‘kişisel veri paylaşımı’ şikayeti

Norveç Tüketici Konseyi, Tinder, Grindr ve OKCupid gibi arkadaşlık uygulamalarının kullanıcılarının çeşitli bilgilerini dağıttığına ilişkin bir rapor yayınladı. 

Fotoğraf: Reuters

Raporda bu verilerin paylaşılmasının kullanıcıların cinsel yönelimlerinin ifşası anlamına geldiği ifade edildi.

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10 popüler uygulamanın kişisel veri kullanımının incelendiği ‘Kontrol Dışı’ (Out of Control) isimli rapora göre reklam endüstrisi ‘yasayı sistematik olarak deliyor’.

Raporda Avusturyalı aktivist Max Schrems’in şu sözlerine yer verildi: “Grindr tarzı bir uygulamayı her açtığınızda, reklam ağları GPS konumunuzu tespit etmekle kalmıyor, bir gay arkadaşlık uygulaması kullandığınızı da tespit ediyor. Bu, AB mahremiyet yasalarının akıl almaz şekilde ihlal edilmesi anlamına geliyor.”

Raporda OKCupid uygulamasının da kullanıcılarının etnik köken ve siyasi görüşleri hakkındaki bilgileri, veri analiz şirketi Braze’e verdiği belirtiliyor.

Konsey,  Grindr, Twitter, AppNexus, OpenX, AdColony ve Smaato gibi şirketleri Avrupa Genel Ve Koruma Düzenlemesi’ne şikayet etti. 

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Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesilmişti

2016 yılında da Facebook, ABD’li seçmenlerin kişisel verilerini siyaset araştırmaları yapan araştırma şirketi Cambridge Analytica adlı şirketle paylaşarak  2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanmış ve ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, suçlamalara ilişkin ABD Kongresi’nde ifade vermişti.

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